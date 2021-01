Alcune domande a MM sui conguagli 2016

Come vi abbiamo già documentato, nella peggiore pandemia del millennio, MM non ha trovato di meglio da fare che andare a bussare a denari dai più poveri. Nulla di strano, dalle occupazioni giovanili a quella di Palazzo Marino, Sala non ha mai abbandonato il sogno della lotta di classe. Ha solo cambiato lato della barricata, schierandosi coi ricchi. Perdere sempre non piace a nessuno. Detto ciò, nella lettera inviata ai condomini, ci sono alcuni punti su cui è necessario fare chiarezza.

Ce ne parla il sempre attento Consigliere delegato alla Casa Franco Vassallo, del Municipio 7:

“Partiamo dall’inizio. MM ha già provato a far dilazionare i debiti ai cittadini. Il risultato non è stato esaltante: adesione bassa e poco convinta. Il motivo, o almeno un motivo, è che non c’è chiarezza sulla natura, l’esistenza e la legittimità dei debiti precedenti alla gestione attuale. Che viene da più parti contestata. Rateizzare dei soldi non dovuti non appare, infatti, una scelta prudente a molte famiglie.

Questa rateizzazione, buttata dalla finestra, c’è il timore da più parti che stia tornando da sotto la porta. Infatti il conguaglio 2016 appare così cospicuo in molti casi che si è sollevato il dubbio che contenga, per qualche motivo, anche i debiti contestati. Probabilmente non è così, ma trasparenza vorrebbe che MM prendesse atto della contestazione e per spirito di trasparenza lo spiegasse ai condomini.

Il termine conguaglio, infatti, risulta molto generico e non contribuisce a lenire i dubbi. Ecco perché chiedo, come parte delle mie funzioni, che MM ci dia indicazioni chiare su quella lettera interruttiva della prescrizione. Anche perché in calce si sposnorizza, ancor,a il piano di rientro rateale, ma non c’è alcun F24 per saldare immediatamente tutto. È peculiare, in effetti, che si interrompa la prescrizione di qualcosa impedendone (senza F24 MM non accetta somme di denaro in pagamento), ma si consigli di aderire ad un piano di rientro. Piano di rientro che ha come precondizione riconoscere l’esistenza, annullandone quindi la prescrizione, dei debiti contestati.

Diciamo che c’è di fondo un problema di comunicazione facilmente risolvibile. Spero che MM vorrà provvedere a breve a dissipare ogni dubbio”.