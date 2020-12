Un nuovo esempio della Sanità “eccellente” di Milano: al Policlinico intervento unico al mondo

Il Policlinico di Milano salva la vita di un giovane motociclista coinvolto in un grave incidente: l’intervento ‘impossibile’ fa scuola. L’incidente aveva causato due ferite mortali: la rottura dell’aorta e un esteso trauma all’addome. Non esisteva procedura per affrontare un’operazione così complessa, con due ferite di questa gravità in contemporanea, ma la volontà di salvare quella vita, la sinergia e il lavoro di squadra tra i diversi specialisti ha permesso di ‘creare da zero’ quell’operazione e realizzarla con successo. Il paziente, già dimesso, sta seguendo la riabilitazione ed è tornato ad una vita praticamente normale. A distanza di 16 mesi dall’intervento unico al mondo, la pubblicazioni sulle riviste scientifiche fa notizia e rende merito alla bravura delle equipe del Policlinico di Milano. #Eccellenzalombarda

