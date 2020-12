Ursula von der Leyen lancia “A New European Bauhaus”: anche il filosofo Cannizzo con gli intellettuali europei

La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al fine di dare vita a “A New European Bauhaus”, ha tenuto nella giornata di oggi un importante incontro online con architetti, filosofi, artisti, ingegneri, designer, scienziati, intellettuali europei, a cui ha preso parte anche il filosofo italiano Filippo Cannizzo. “A New European Bauhaus”, nel contesto del Green Deal europeo, è il nuovo progetto ambientale, economico e culturale dell’Unione Europea, che nasce allo scopo di creare un ponte tra scienza e tecnologia da un lato, il mondo dell’arte e della cultura dall’altro, non solo per portare vantaggi economici e ambientali all’Europa ma allo scopo di diventare un incubatore per un cambiamento della vita delle persone in senso ecosostenibile. Nella strategia di Bruxelles per un continente a zero emissioni di carbonio entro il 2050, la cultura viene individuata come motore per la ripartenza – in un piano strategico che si pone gli ambiziosi obiettivi di tagliare le emissioni, ridurre la povertà energetica, portare benefici sociali, economici e ambientali – come nelle parole d’ordine individuate dalla Presidente von der Leyen: “il necessario può essere anche bello”. Per questo, in virtù della grande competenza ed esperienza maturata nel settore dell’economia della bellezza, è stato chiamato a partecipare e a portare il suo contributo il filosofo italiano Filippo Cannizzo.