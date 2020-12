Connected Care – Verso una nuova normalità. Come cambierà il nostro futuro dopo la pandemia COVID-19

Evento STREAMING: Giovedì 10 dicembre 2020 – ore 20.30

Riattivare l’economia e ripristinare la normalità saranno le due grandi priorità globali una volta sconfitta o quantomeno controllata la pandemia COVID-19. Ma, per farlo nel miglior modo possibile, dovremo tenere conto degli insegnamenti che questa crisi ci lascia, con la certezza che il mondo che ci attende sarà molto diverso da quello finora conosciuto. E, sebbene “non sappiamo come sarà quel mondo, abbiamo gli strumenti per cercare di prevederlo”, affermano Stefania Bartoccetti e Rodolfo Rivera, presidenti in carica ed incoming del Rotary Club Milano Porta Venezia. Un argomento di rigorosa attualità quello affrontato dai rotariani, volto a capire meglio come cambierà il futuro dei cittadini dopo la pandemia COVID-19. La ridefinizione strategica dei processi decisionali, l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale e del Big Data Analytics e la Digital Trasformation, sono solo alcuni degli ambiti che hanno evidenziato maggior cambiamento durante i mesi di emergenza. Probabilmente, il successo nel lungo termine di ogni organizzazione non dipenderà soltanto della capacità di gestire la crisi ma soprattutto dell’abilità di adattarsi alla nuova normalità. Ad esaminare il tema proposto quattro ospiti di eccezione: il professor Luca Bernardo, responsabile della Casa Pediatrica e Direttore Dipartimento Materno Infantile dell’ASST – Fatebenefratelli Sacco di Milano, Il dottor Giovanni Monza, Direttore Sanitario ASST – Vimercate, Fulvio Palmieri, professore di filosofia del linguaggio e Monsignore Pierfrancesco Fumagalli, Dottore Ordinario, Veneranda Biblioteca Ambrosiana. All’evento aderiscono inoltre altri tre Rotary Club del distretto metropolitano 2041: RC Rho Fiera Centenario, RC Milano Cordusio e RC Milano Nord Ovest.

Per consultare il programma completo dell’evento visitare il sito: http://www.rotarymilanoportavenezia.it/,

che potrà essere seguito online sul canale ufficiale facebook: https://www.facebook.com/rotaryclubmilanoportavenezia