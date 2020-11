Sarà contento Majorino: la Brigata sanitaria dei Centri Sociali è tornata

Il sogno di Majorino inizia a prender corpo, con un’accelerazione che ha il sapore di una preventiva predisposizione curata nella comunicazione e si vedrà se anche realizzativa. La Brigata è tornata con progetti ampi e ben ancorati a sinistra. Scrive Repubblica “Nel documento di presentazione della Brigata, si legge che “dal basso e collettivamente organizzeremo gli spazi e l’azione sanitaria per sostenere tutte la cittadinanza e in particolare la popolazione più fragile, colpita dall’intensificarsi delle diseguaglianze. È ora di agire insieme per ristabilire il diritto alla cura attraverso un modello di mutuo soccorso alternativo a quello lombardo basato sul profitto. Alla nostra città non servono né angeli né eroi, ma protagonisti attivi nella solidarietà, perché nessuno si salva da solo”. Chiara l’allusione alla gestione lombarda della sanità e alla spinta politica rossa fatta di slogan e invettive. Gli interessati a questo progetto “edificante” sono: Riccardo Germani di Adl Cobas, l’animatore e poi l’organizzazione è stata messa a puntino venerdì scorso, ed è una collaborazione tra Arci, centro sociale Lambretta, Camera del Non Lavoro e appunto i Cobas. Insomma gli stessi di cui conosciamo le gesta di occupazione abusiva, di manifestazioni violente, spesso di Kultura sessantottina. L’intenzione è di creare, specifica l’animatore a Repubblica, “Un tendone del “soccorso rosso” in piazzale Baiamonti che aprirà i battenti il 30. Un mini-centro per fare tamponi a rider, migranti, abitanti delle case popolari, pensionati sociali: rigorosamente gratis, nella speranza di tracciare tutti quelli che per una ragione o per l’altra sono tagliati fuori dallo screening” Forse per Majorino è un primo passo per demolire i meccanismi della Sanità Lombarda. Il progetto parte come omaggio a quel “filo rosso” targato Fo e Rame in difesa dei detenuti politici che, poi, erano protagonisti degli anni di piombo.

.