Coronavirus: 203 i nuovi positivi in Lombardia, 48 a Milano città. 43 contagi nelle scuole

Sono stati 82 i nuovi casi risultati positivi al coronavirus ieri nella provincia di Milano, di cui 48 a Milano città.

I nuovi casi di positività in Lombardia sono stati 203 di cui 19 ‘debolmente positivi’ e 1 a seguito di test sierologico, a fronte di 13.791 tamponi effettuati per un rapporto dell’1,4%. Si sono registrati 3 nuovi decessi.

I nuovi guariti/dimessi da lunedì sono stati 435 e le persone in terapia intensiva sono 33 (+2). Sono 315 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva (+ 9 ). Da inizio pandemia sono stati eseguiti 2.090.140 tamponi.

ATS Città Metropolitana di Milano comunica che nella settimana dal 20 al 26 settembre ha ricevuto segnalazioni di 39 casi di tamponi positivi al Covid-19 nelle scuole. Si tratta di 35 alunni e 4 operatori. A questi si aggiungono 4 casi positivi in scuole di formazione professionale (che non rientrano nella statistica regionale) con 42 isolamenti: 32 alunni e 10 insegnanti.

In totale, quindi, sono 43 i casi di contagio: 21 sono di Milano città, 22 di Milano provincia, 0 della provincia di Lodi. Il numero totale degli isolati è 771 (dato parziale: non sono infatti conteggiate 3 classi in quanto la ricostruzione degli elenchi di 3 istituti è in corso), di cui 724 alunni e 47 operatori.