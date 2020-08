P.zza del Rosario, Comazzi: da Comune incuria vergognosa. Procedere subito con manutenzione verde pubblico

“Questa mattina (ieri ndr) gli abitanti di piazza del Rosario hanno segnalato la caduta di un enorme albero che si è schiantato sul marciapiede e nella carreggiata sottostante. Viste le dimensioni, è solo per un enorme colpo di fortuna che la pianta non ha ferito o ucciso nessuno” afferma Gianluca Comazzi, consigliere comunale di Milano e capogruppo di Fi in Consiglio regionale. “I cittadini della zona – prosegue – presenteranno un esposto per appurare le responsabilità del Comune in questa vicenda. Il livello di incuria in cui versano gli spazi pubblici e le aree verdi della nostra città è vergognoso: c’è forse bisogno che un albero si schianti su una macchina o ferisca un passante per intervenire? Il Comune – conclude – proceda subito con una scrupolosa manutenzione del verde pubblico: è inammissibile che i cittadini si sentano in pericolo anche solo durante una passeggiata nel loro quartiere”.

