Coronavirus: 7 i nuovi positivi a Milano, 118 in lombardia. 5 i decessi. Nessun caso a Lodi e Sondrio.

Sono 7 a Milano i nuovi casi registrati ieri positivi al coronavirus.

Sono stati 118 i nuovi nuovi in Lombardia sono 118 di cui 18 ‘debolmente positivi’ e 1 a seguito di test sierologici, a fronte di 8.979 tamponi effettuati. Si registrano 5 nuovi decessi. I nuovi guariti/dimessi da mercoledì sono 208, le persone in terapia intensiva restano 11. Sono 168 (+ 4)i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva. Da inizio pandemia sono stati eseguiti 1.344.362 tamponi. Non si registrano nuovi casi nelle province di Lodi e Sondrio.

Relativamente al numero dei nuovi ‘positivi’ di ieri -comunica Regione Lombardia -si evidenzia che tra i 22 casi rilevati in provincia di Mantova è compresa la seconda parte dei soggetti riferibili al focolaio nell’azienda agricola di cui era stata data notizia martedì.