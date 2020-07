Porta Genova: padre e figlio rapinati con coltelli in pieno giorno. Rubati 2 orologi da 80mila euro

Padre e figlio italiani di 69 e 42 anni sono rimasti vittime dell’ennesima rapina di preziosi per le vie di Milano. Questa volta il maltolto è senza alcun dubbio di gran valore, un Panerai e un Girard Perregaux due orologi da circa 80mila euro, trafugati nel giro di pochi secondi.

Secondo la ricostruzione della questura di Milano che indaga sui fatti, in pieno giorno, intorno alle 13.30 di sabato, padre e figlio percorrevano a piedi via Bergognone in zona Porta Genova quando sono stati avvicinati da una coppia di balordi armati di coltello.

Questi, dopo averli minacciati, hanno sfilato gli orologi alle vittime e sono fuggiti. I derubati erano appena usciti da un ristorante dove avevano pranzato.

Sulla rapina indaga ora la polizia che spera di avere un valido aiuto dalle immagini dei circuiti di video sorveglianza presenti nella zona.