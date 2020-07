Milano, De Corato: campo rom di Muggiano, rifugio di banditi, finito ormai fuori controllo

“Per l’ennesima volta i banditi si sono rifugiati nel campo rom di Muggiano dove hanno abbandonato il denaro prima di dileguarsi. Sarebbe utile che il Comune di Milano prendesse coscienza del fatto che questo campo e’ ormai finito fuori controllo ed e’ diventato un ricettacolo di refurtiva di ogni genere e intervenisse per smantellarlo”. Questo il commento di Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, alla notizia del furto al bancomat effettuato a Corsico, sabato sera, con un’esplosione. “L’elenco della merce rubata che finisce in queste baracche e’ lunghissimo e non mi pare il caso di continuare a farlo crescere per inerzia, ha aggiunto l’assessore, prima di ringraziare le Forze dell’ordine per la rapida operazione di intervento che ha portato al recupero della refurtiva. “Rivolgo il mio ringraziamento all’Arma dei Carabinieri – ha detto – per avere recuperato il bottino di oltre 60 mila euro frutto dell’assalto al bancomat di Corsico, messo a segno da una banda di malviventi”.

