Covid – Fontana: mascherine sino a 30 giugno, sacrificio necessario. 210 i nuovi casi in Lombardia

“Ho deciso di mantenere l’obbligo delle mascherine sino al 30 giugno, un decisione difficile ma supportata da evidenze scientifiche e dal recente studio americano coordinato dal premio Nobel per la chimica Mario J. Molina dell’Università della California. Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica dell’accademia americana delle scienze (Pnas), afferma che grazie all’uso delle mascherine abbiamo evitato 78.000 contagi e ovviamente altre vittime. Ho chiesto questo ulteriore sacrificio ai lombardi, che dovranno sopportare anche il caldo di giugno ma non possiamo abbassare la guardia, non possiamo cedere ad un virus subdolo, invisibile e sempre pronto a colpirci. Il tempo è galantuomo e dopo le offese, gli insulti e le minacce la verità sul buon operato della Regione Lombardia sta emergendo dalle inchieste e dai dati ufficiali. Restano i pochi incivili da tastiera a promuovere infondate tesi complottiste, false e prive di ogni ragionevole fondamento mentre la verità sta emergendo con tutta la sua forza. Andiamo avanti, grazie”. Così il presidente della Regione Attilio Fontana.

Sono 97 a Milano e provincia, di cui 38 a Milano città, i nuovi casi di positivi al coronavirus riscontrati ieri. Venerdì i nuovi contagi in tutta la provincia erano stati 88, di cui 56 in città.

E’ del 2,2% (rispetto all’1,8% di venerdì) il rapporto tra nuovi casi positivi al coronavirus e tamponi processati in Lombardia nella giornata di ieri. I positivi al coronavirus in Lombardia risultano 16.785, 239 casi in meno di venerdì. I nuovi casi positivi sono stati 210 su 9.474 tamponi eseguiti, mentre il giorno prima erano 272 su 14.837 tamponi.

I decessi ieri sono stati 23, in tutto 16.428 da inizio pandemia. I nuovi guariti/dimessi da venerdì sono 426 e 96 le persone ricoverate in terapia intensiva, una in meno rispetto a venerdì, 2.252 i pazienti in terapia non intensiva (-105). Da inizio pandemia hanno contratto il virus 91.414 cittadini lombardi e sono stati eseguiti 883.305 tamponi.