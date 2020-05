Idee vacanza: la prima guida per le spiagge accessibili anche da persone con disabilità

È disponibile gratuitamente la nuova edizione della “Guida alle Vacanze Accessibili 2020” realizzata dalla rete di turismo accessibile “Village for all” per garantire vacanze di qualità e senza ostacoli di accessibilità a tutti i cittadini, non appena sarà possibile muoversi liberamente da una regione all’altra. Sono in tutto 10 milioni le persone in Italia con disabilità fisiche, sensoriali o intellettive, soggette ad allergie o problemi di diabete o dialisi, persone che devono affrontare una disabilità temporanea a causa di un infortunio o una malattia, anziani e mamme in gravidanza o con passeggino che necessitano attenzioni e servizi specifici per il loro benessere. A tutti loro è dedicata la Guida, che presenta località di mare, lago e città d’arte, da nord a sud: in tutto 80 le strutture ricettive segnalate in 45 destinazioni turistiche di 15 regioni italiane, più Croazia e Repubblica di San Marino.

Tra queste, 26 sono le strutture top premiate da “Village for all” per il loro impegno nel miglioramento strutturale, nella formazione specifica del personale, nel potenziamento dei servizi e degli strumenti di comunicazione, sempre più orientati al mercato dell’accessibilità. Quest’anno nella guida sono presenti anche l’inserto “benessere e sport”, il “decalogo del viaggiatore” con suggerimenti utili a viaggiare in tranquillità, e lo speciale fuori guida dedicato a Bibione, affascinante località balneare in provincia di Venezia, premiata “Destination4All Awards” per il percorso di crescita consapevole a 360 gradi che ha intrapreso dal punto di vista delle dotazioni delle strutture, della formazione del personale, del modo di comunicare l’accessibilità. Con il progetto “Bibione Destinazione Accessibile”, da 3 anni la cittadina rappresenta un’eccellenza assoluta nel panorama delle destinazioni turistiche italiane ed europee.

(A cura di Agenzia Le Acrobate)