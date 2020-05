San Siro. De Chirico (FI): notte da incubo in Piazza Selinunte, servono controlli porta a porta

Notte da incubo a San Siro. Interi cortili sono in mano alla malavita e ieri, in piazza Selinunte 3, c’è stato un regolamento di conti tra gang rivali andato avanti ben oltre le 2 del mattino all’interno del cortile. Con l’intensificazione dei controlli nella piazza, gli spacciatori, per lo più magrebini e rom, hanno messo in piedi una rete di sentinelle per cui lo spaccio avviene indisturbato all’interno delle scale. I cittadini perbene sono purtroppo relegati nei loro appartamenti e più che chiamare le Forze dell’Ordine non possono fare. Mi auguro che ora che il lockdown è finito, come aveva preannunciato il Prefetto qualche tempo fa, le Autorità inizino un grande piano di sgomberi. In effetti, i dati dei recuperi degli alloggi occupati abusivamente sembrano andare in questa direzione. Infatti, sempre ieri notte, nella vicina via Preneste il nucleo d’intervento di ALER, con la Polizia di Stato, ha liberato due appartamenti occupati abusivamente in giornata da persone già note agli inquirenti. Serve un nuovo protocollo di intervento che coinvolga tutte le parti istituzionali compreso il Tribunale dei minori per tutelare i minorenni spesso utilizzati come scudi durante l’occupazione degli alloggi.

Alessandro De Chirico

Consigliere Comunale

Forza Italia Milano