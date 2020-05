Ciclabile Venezia – Buenos Aires: posti disabili in mezzo alla strada, attraversamenti pedonali che finiscono contro i pali

Posti disabili in MEZZO ALLA STRADA, attraversamenti pedonali che FINISCONO CONTRO I PALI

E’ questa la nuova mobilità che ha in mente la nostra amministrazione?

Quello che emerge dal servizio a questo link credo sia indicativo

Non ci si poteva pensare meglio prima di realizzare interventi come questi che paiono tutto fuorché ragionati, e progettati?

Come si può pensare di realizzare parcheggi disabili in mezzo alla carreggiata e attraversamenti pedonali che finiscono contro i pali ????

Alla faccia dell’eliminazione delle barriere architettoniche

Ma i progettisti del Comune, gli Assessori, il Sindaco vanno veramente fieri di questa realizzazione ???

Non credo ci sia altro da aggiungere, il servizio parla da solo, se questa è la pianificazione della mobilità a Milano….

Ho gia richiesto che il problema venga trattato in Consiglio quanto prima ma ad oggi nulla di tutto ciò, i cittadini se ne ricorderanno e credo che non sia il modo giusto di affrontare un cambiamento così radicale in merito alla mobilità della nostra città, alla faccia della tanto decantata partecipazione di cui parlava il nostro sindaco

http://www.facebook.com/watch/?v=951712025288663

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 – Comune di Milano