Gentile Direttore, ma questo è uno Stato?

Gentile direttore, ma questo è un governo, uno Stato? Voglio dire siamo in guerra cioè italiani in assetto per combattere contro Conte e allegra compagnia? Non capisco, o meglio capisco che le contraddizioni sono talmente tante che esplodono le loro incapacità, incompetenze, mancanza buon senso. Sembravano leader granitici, sicuri e poi non sanno prevedere, prevenire. Un esempio? Sala che si è lamentato per gli assembramenti per l’arrivo di Silvia o Aisha radicalizzata o vittima, fatti suoi, ma i vigili erano assenti. Lo Stato paga 4 milioni, non condivido pienamente ma la vita non ha prezzo, ma mi fa rabbia che oggi ci sia in programma una vendita di immobili pubblici per contribuire al risanamento dei conti pubblici italiani. Così tanto per dire perché pare che il disastro economico interessi ben poco, come anche l’urgenza di provvedere e sostenere. Ma per i migranti i danè ci sono prontamente. Eccome. Gli sbarchi si succedono nel silenzio di un’omertà o di un orgoglio che comunque sono vergognosi. E sa quanto costa un migrante in quarantena in una lussuosa nave? 4500 euro al giorno che è il triplo della mia pensione mensile. Ma il venghinovenghino è nelle cose..Regolarizzare il popolo extracomunitario per la raccolta nei campi? I famosi navigator cosa fanno? Aspettano le proposte di lavoro da un mondo imprenditoriale che non sa risalire dalla crisi e che manda necessariamente in cassa integrazione i dipendenti. I navigator navigano nell’ozio in attesa della riapertura delle spiagge, forse. Con regole allucinanti, per ora. Regole che sono un controsenso nei bar e nei ristoranti con 4 o 5 metri di distanza da un tavolo all’altro sperando di avere ampi spazi a cielo aperto e dimezzando, ammesso che si riparta, le entrate. Mi sento un burattino comandato e Dio non voglia che mi ritrovi in uno pseudo e magari occasionale assembramento perché Sala potrebbe incazzarsi e ritornare al “chiuso tutto”. Un po’ di fiducia…e la mascherina, naturalmente

Lettera firmata