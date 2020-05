Appello per la messa in sicurezza /chiusura del parchetto di via Boves

Marco Cagnolati (FI), consigliere di Municipio 3, torna a sollecitare Palazzo Marino per la risoluzione delle problematiche relative al parchetto di via Boves.

Egr. Sindaco,

Egr. Vicesindaco,

Egr. Assessori,

Nonostante la presentazione del documento allegato (di più di un anno fa – 27 Gennaio 2019) la situazione inerente la messa in sicurezza, (CHIUSURA NOTTURNA) del parchetto di VIA BOVES è ancora attuale, irrisolta ed aperta.

Il parco, come ben saprete, è popolato a qualunque ora del giorno e della notte da individui incuranti delle nuove norme in tema covid; più volte i residenti della zona hanno cercato, con il dialogo e con segnalazioni agli organi competenti, di far rispettare le norme ma senza successo né intervento.

Leggo sul giornale da parte del Sindaco Sala pressioni per la messa in sicurezza dei vari parchi per contenere il dilagare dell’epidemia, ma in questo caso tutto sembra andare nella direzione opposta soprattutto per via di altri recenti avvenimenti.

In data 10 Maggio 2020 alle ore 22 circa, un gruppo di tre ragazzi che stava giocando (e orinando aggiungo) in prossimità del campetto da basket, ha aggredito un residente di zona, che si lamentava per il mancato rispetto dell’ordinanza in merito al contenimento e distanziamento sociale da parte di questi ultimi (allego foto degli effetti dell’aggressione)

Ora, alla luce dei fatti, CHIEDO CHE SI PROVVEDA QUANTO PRIMA, LA SITUAZIONE E’ DIVENTATA ORMAI INSOSTENIBILE !!!

Chiedo quindi in che modo vorrete intervenire e quali soluzioni vorrete adottare per evitare il ripetersi di questi episodi

In attesa di un riscontro porgo cordiali saluti

Marco Cagnolati

Consigliere Municipio 3 – Comune di Milano

–

–

Mozione Urgente

Milano, 27/01/2019

Presentata dal Cons. Marco Cagnolati

(Gruppo Forza Italia)

OGGETTO: Degrado e sicurezza Parco Giochi Via Boves

Premesso e considerato che:

In Via Boves è presente un parco giochi cintato con stru@ure a@rezzate, panchine, giochi ed un campo da Basket

All’interno dei giardini in questione sono soliti soggiornare fino a tarda note personaggi ambigui (spesso ubriachi o drogati, che ascoltano musica massimo volume e giocano a basket nel cuore della notte fino all’alba in particolar modo durante i weekend)

Troppe volte i residenti dei palazzi circostanti sono dovuti intervenire personalmente, spesso con il rischio di essere malmenati o di subire danni alle proprie autovetture per risse e rumori molesti nonostante le numerose telefonate e segnalazioni inviate alla Polizia Municipale

La chiusura del Parco in orari notturni al fine di evitare quanto segnalato si ritiene sia una valida soluzione per evitare quanto segnalato

Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari del presente documento:

1. Di sostituire la recinzione presente mediante l’installazione di una cancellata in modo tale che sia possibile chiudere l’area oggetto del presente documento

2. Che l’area così ristrutturata venga chiusa durante orari notturni prestabiliti (come avviene per esempio nel caso dei “Giadini Ramelli” o in altre aree verdi del Municipio 3 e del Comune di Milano)

3. Che si attivi la Polizia Locale in collaborazione con le altre forze di Pubblica Sicurezza per ripristinare l’ordine e la legalità in questa zona, far rispettare i regolamenti e le leggi attualmente in vigore in modo tale da tutelare e garantire la sicurezza ai residenti del quartiere (maggiori pattugliamenti, presenza sul territorio e controlli)