Gabriele Abbiati (Lega) all’assessore Tajani: “Da Lega proposte concrete, non solo promesse. Si voti nostro documento”

In merito alla Fase 2 è intervenuto il consigliere comunale della Lega, Gabriele Abbiati. “L’Assessore Cristina Tajani – afferma Abbiati – dice di essere vicina alle istanze dei commercianti? Attui le proposte che la Lega sta portando avanti da giorni e che oggi abbiamo deciso di mettere nero su bianco in una mozione presentata a Palazzo Marino”. “Sono settimane – prosegue Abbiati – che al tavolo di crisi portiamo il tema e fino ad oggi non era evidente questa sensibilità da parte dell’Amministrazione. Per evitare che le parole dell’Assessore rimangano tali abbiamo quindi deciso di esplicitare alcune proposte con un documento che speriamo si possa già discutere dal primo Consiglio utile e che possa vedere l’assenso di tutta l’aula. Non si tratta di promesse, ma di proposte concrete e di buon senso”.

