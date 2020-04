Gallera: attivi test sierologici in tutta la Lombardia. Milano al Sacco, Niguarda, Fatebenefratelli

“Abbiamo attivato centri prelievi – ha dichiarato Gallera – presso i quali vengono invitati i cittadini ancora in quarantena fiduciaria, soggetti sintomatici senza sintomi da almeno 14/21 giorni segnalati dai medici di medicina generale alle ATS”. Tra chi potrà effettuare il prelievo, ha ricordato Gallera, c’è il personale sanitario.

Anche a Milano sono attivi i prelievi per i test sierologici in grado di monitorare la presenza nel sangue degli anticorpi al Coronavirus. In città i prelievi saranno effettuati al Niguarda, al Fatebenefratelli e al Sacco. Per l’Ats Brianza sempre oggi si parte a Lecco, Merate, Bellano, Monza, Desio, Vimercate, Carate Brianza e Seveso. Via libera anche a Como, Mariano Comense e Menaggio (Ats Insubria) e Clusone (Ats Bergamo). “Si estende a tutta la Lombardia l’esecuzione dei prelievi ematici per l’elaborazione dei test sierologici che porteranno a regime, entro l’inizio della prossima settimana, il sistema regionale di analisi degli anticorpi neutralizzanti per il Covid-19”. Lo ha annunciato l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha ricordato che “in pochi giorni sono stati attivati 46 centri prelievi presso i quali vengono invitati i cittadini ancora in quarantena fiduciaria, soggetti sintomatici, con quadri simili influenzali, senza sintomi da almeno 14/21 giorni segnalati” dai medici di base e i “contatti di casi asintomatici o con sintomi lievi, identificati dalle Ats”. Contestualmente i prelievi vengono effettuati i prelievi anche al personale sanitario.