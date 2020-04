Milano, la sua bellezza e la speranza (video)

Un tricolore, in ogni immagine. In una città che sembra correre, nell’aria pulita di un giorno di sole, squadernando dettagli, simboli da ricordare. E’ così il video che proponiamo a chi ama Milano e tocca con il cuore la mancanza di vita, il vuoto della città deserta. Non capiterà di ascoltare ancora il suo silenzio nell’attesa, ma il colore della sua speranza è nitido, con un po’ di malinconia. L’autore è un fedele lettore, che ringraziamo.

