A.A.A. cercasi (invano)

1.Televisioni che non parlino del “coronavirus” (perché poi tutti usano questo termine generico quando si chiama covid-19?) ma che diano dei film divertenti perché non ne posso più di sentire parlare di morte

2. Radio che non continuino a ripetere sempre la stessa musica e gli stessi inviti a stare a casa, che già lo faccio da oltre 6 settimane, perché mi hanno sfracellato i testicoli e mi fanno venire solo voglia di fare il contrario

3. Ambientalisti che non godano per una disgrazia planetaria perché a me piace il mare pieno di barche, le strade, le piste da sci, le auto, le fabbriche, gli aerei, le moto, i viaggi, lo sport e il sesso (impossibile da praticare a un metro di distanza)

4. Politici, nostri costosissimi e insaziabili dipendenti, che chiedano scusa per le cazzate di cui ci hanno riempito la testa con grande imprudenza e ignoranza e che inizino a stare al proprio posto come si deve in Italia e in Europa

5. Presidente della Repubblica, nostro sottoposto più costoso e inutile, con almeno le palle come Pertini che pretenda una Italia unita nei fatti e non nei bla bla

6. Buonsenso, ancora più introvabile del lievito

Post Enrico Pluda