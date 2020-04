È un momento difficile per tutti ma per alcuni lo è un po’ di più!

E allora insieme ad un gruppo di famiglie tutte del quartiere di Baggio, abbiamo pensato di portare un po’ di solidarietà e conforto ai nostri volontari della Croce Verde di Baggio, realtà sul nostro territorio del Municipio 7, alla quale siamo molto affezionati tutti. È nata così l’iniziativa “Aggiungi un pasto a tavola“, un circolo virtuoso che vede coinvolte 15 famiglie che a turno, ogni sera, preparano i pasti caldi in vaschette monoporzione, con coperchietti decorati e messaggi di elogio e speranza realizzati dai bambini di ciascuna famiglia. Ogni sera l’Assessore Tiziana Vecchio (Lega) e il Consigliere Walter Moccia (Gruppo Misto) prendono in consegna i pasti dalla famiglia designata e li consegnano alla sede della Croce Verde di Baggio in Piazza Stovani.

I volontari ormai li aspettano con entusiasmo ed è nata un grande legame tra famiglie e volontari. Questi ultimi vogliono sapere chi ha cucinato per loro e viceversa le famiglie sono felici di vedere i loro “eroi” ricompensati. Da qui l’idea dei due rappresentanti del Municipio di raccogliere le foto sia delle famiglie che dei volontari nei due momenti di preparazione e di consegna pasti. “È davvero una grande emozione vedere come le famiglie fanno a gara per fare del loro meglio e come i volontari ci aspettano ormai ogni sera con il sorriso e grande entusiasmo!” afferma il Consigliere Moccia. “Abbiamo subito accolto questa iniziativa e ci siamo adoperati per metterla in piedi. Sono convinta che le Istituzioni abbiano una grande leva da utilizzare assolutamente per queste nobili cause, sempre, ma soprattutto in un momento così difficile e delicato per tutti noi. Siamo convinti che fare rete e collaborare insieme, sia sempre vincente!” prosegue l’Assessore Vecchio. L’iniziativa andrà avanti fino al superamento dell’emergenza COVID-19…e chi sa che non si decida di proseguire oltre! Andrà tutto bene.