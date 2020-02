Coronavirus, raccolta fondi dei commercianti cinesi a Chinatown

Una raccolta fondi in solidarietà con il popolo cinese colpito dall’emergenza sanitaria del coronavirus è in corso, stamani, nel quartiere cinese a Milano. L’iniziativa, organizzata da ‘Il filo di seta’, un magazine interculturale realizzato in collaborazione con l’ambasciata della Repubblica popolare cinese in Italia, e con il contributo dei commercianti sino-milanesi, ha preso avvio intorno alle 10 di ieri , con replica oggi negli stessi orari. Chi volesse potrà acquistare “capi d’abbigliamento a un minimo di 5 euro – spiegano dei cartelli – o lasciare un’offerta”. Lo stand della raccolta benefica si trova all’incrocio tra via Paolo Sarpi e via Niccolini, storico cuore nevralgico della Chinatown milanese. (ansa)

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845