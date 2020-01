“Il Triangolo Maledetto” (video)

Via Negrotto Municipio 8 Milano, un triangolo di situazioni (campo rom, proprietà occupate, sottopasso Lago) e non solo… Nell’ aria, cupi fumi, acido fetore e fiamme si sprigionano dagli orti abusivi dove si pernotta e si bruciano i rifiuti (tra i quali i cavi che contengono l’ oro rosso rame). La Milano green delle giornate antismog e delle domeniche a Piedi qui sono una farsa inutile, mentre i Cittadini vengono avvelenati da questa aria tossica… Con CityReport Tullio Trapasso SPECIAL THANKS a tutti i Cittadini a Maria Aurora DeMuzio Municipio 8 # Forza Italia a Frank Diamond Rap a Paolo Rusconi Camera Video️

