LUNEDÌ 6 GENNAIO UN’EPIFANIA SPECIALE AL MUSEO DIOCESANO CARLO MARIA MARTINI

Lunedì 6 gennaio sarà un giorno speciale per il Museo Diocesano. Come tradizione, il giorno dell’Epifania, si tiene il corteo dei Magi che, dal Duomo, giunge fino alla Basilica di Sant’Eustorgio, che conserva il sarcofago con le spoglie dei Magi stessi.

Per l’occasione, il Museo Diocesano rimarrà aperto dalle 10.00 alle 18.00, con ingresso ridotto a €6,00. Oltre alle collezioni sarà possibile ammirare l’Adorazione dei Magi, uno dei dipinti più significativi di Artemisia Gentileschi (Roma 1593- Napoli post 31 gennaio 1654), concessa in prestito, fino al 26 gennaio, dalla Diocesi di Pozzuoli (NA). Per comprendere il significato e l’importanza storico-artistica dell’opera di Artemisia Gentileschi, dalle 13.30 alle 15.30, si terranno delle visite guidate gratuite.

Orari: da martedì a domenica dalle 10 alle 18. Chiuso lunedì (eccetto festivi)

La biglietteria chiude alle ore 17.30

Biglietto Museo Diocesano



Intero: € 8,00; Ridotto e gruppi: € 6,00; Scuole e oratori: € 4,00

Biglietti cumulativi (Museo Diocesano, Museo della Basilica di Sant’Eustorgio, Cappella Portinari, Cimitero paleocristiano)

Intero: € 10,00; Ridotto e gruppi: € 8,00; Scuole e oratori: € 6,00

Catalogo: Silvana Editoriale

Informazioni: tel. 02.89420019; 02 89402671; info.biglietteria@museodiocesano.it