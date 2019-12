Oroscopo 2020 segno per segno

Oroscopo 2020 di Paolo Fox

Ariete

La sincerità è la caratteristica dell’ariete. Si parte con tanta fatica, gli inizi del’anno portano delle lontananze in amore. Vi sentite distanti e poco concentrati nelle relazioni. Anche per voi è importante il transito di Venere da aprile a luglio in un segno amico. Arriva Saturno che torna attivo durante l’estate e in particolare da dicembre. Non dovete scegliere troppo di fretta, l’Ariete non sa stare con un problema, invece dovete riflettere più a lungo prima di prendere le vostre decisioni. E’ un anno buono, con un inizio faticoso e un gran finale.

Toro

I Toro sono una risorsa, amano la stabilità, amano la vita in termini semplici. Darete tante garanzie agli altri. Avete Giove e Saturno favorevoli. Maggio è foriero di grandi novità. Via libera in amore e qualcosa che riguarda una casa: acquisizione o trasferimento. Urano, pianeta dei folli è nel vostro segno da marzo 2019 e vi porterà a fare qualcosa di nuovo e per voi che siete tradizionalisti è una grande novità.

Gemelli

I Gemelli tendono a pensare che l’amore sia l’innamoramento e che poi l’amore non ci sia più. Questo è l’anno per i Gemelli di consacrare un amore. Giove non è più opposto. I problemi del 2019 sono alle spalle. Venere da aprile a agosto è nel vostro segno. Un Gemelli ha sempre bisogno di rumore e non conosce la solitudine. Molti conduttori televisivi sono dei Gemelli. Ma dovete essere più selettivi.

Cancro

Dentro ogni Cancro si nasconde un bambino. Il segno del Cancro ha una particolare fragilità. Con Giove e Saturno in opposizione ci sono cose da rivedere: contratti, accordi da modificare soprattutto intorno ad Aprile. Se avete una relazione d’amore che non funziona o una relazione lavorativa potrebbe essere il momento di fare cambiamenti. C’è Saturno che si oppone da molti anni al segno, ma Aprile Maggio e Giugno sono mesi liberi è il periodo più interessante per ripartire ma preparatevi a un cambio di scena. Preoccupazione per la scena dei sentimenti: sono un po’ allo sbando all’inizio dell’anno. O avete interesse per una persona impegnata o avete problemi voi: ma il segno tende a riversare la colpa sugli altri. Uno dei mesi più belli è Agosto con la presenza di Venere mese ideale per vivere amori e sbloccare situazioni di tipo legale. Grandi novità da dicembre quando Saturno non sarà più opposto.

Leone

Il Leone va bene. Siete molto esigenti, non vi accontentate mai. Questo è un anno in cui riusciranno a scalfire il vostro cuore. Nel 2019 avete avuto un Giove molto importante che ha portato rassicurazioni e conferme: il 2020 prosegue queste conferme. Chi ha un ascendente Leone, Ariete, Sagittario può avere vincite importanti. Bellissimo il transito di Venere in primavera, farete strage di cuori. Un anno molto buono, nessun pianeta contrario solo Urano dissonante che porta il desiderio di cambiamenti che riguardano la casa. Se avete qualcuno che non sopportate più lo defenestrerete alla fine dell’anno, quando arriva l’opposizione dei pianeti.

Vergine

Giove e Saturno favorevoli: se avete delle possibilità sfruttatele. Le persone del segno non sono gente che sgomita, ma arrivano piano piano. Anche se avete vissuto qualche problema nel 2019 ora è il momento di rinascere. Siete delle persone rigorose: ci sono talmente tanti pianeti importanti che è difficile non avere delle cose in più. L’unico problema che tendete a giocare troppo di rimessa. La vostra missione nella vita è organizzare la vita vostra e degli altri. Anno buono per sposarsi, convivere. Lavoro molto bene, una tensione tra aprile e maggio sul rinnovo di un contratto, di un accordo.

Bilancia

Bisogna partire con qualche dubbio nei primi mesi dell’anno: piccole preoccupazioni per la famiglia per l’aspetto dissonante di Giove e Saturno. Saturno da marzo a giugno e poi definitivamente da novembre arriva in posizione favorevole nel vostro segno. Avete delle grandi cose da portare avanti ma potete contare su poche persone, forse perché avete smaltito le fila. Da marzo non avrete più peli sulla lingua e perderete la vostra formalità. Dal 23 marzo al 30 giugno primo transito di Saturno favorevole ci saranno rinnovi di contratti e novità, successo dalla metà di dicembre con Saturno e Marte favorevoli. Da marzo a luglio periodo sentimentalmente molto vivace.

Scorpione

Un anno di grandi intuizioni. I primi tre mesi molto importanti nel lavoro riceverete delle proposte. Agosto e settembre mesi di grande forza per i sentimenti. Se avete progetti con il vostro amore fatelo. Avete un progetto in ballo che avrà successo. Aprile maggio e giugno avrete Saturno contro. Felici nella prima parte dell’anno, qualche tensione nella seconda, un anno in generale soddisfacente.

Sagittario

Le persone del segno sono come i gatti, molto indipendenti. Quest’anno abbiamo un bel cielo anche per i guadagni. Dovete lavorare, ma non con orari fissi: è importante innovare e viaggiare. Farete scelte diverse dagli altri e vi muoverete in continuazione. Il Sagittario è un sempreverde: persone ricche di vitalità, positive anche per gli altri. Se avete un segno di fuoco come ascendente potete avere delle vincite. Il transito di Saturno vi proteggerà ancora per due anni.

Capricorno

La forza del Capricorno è il suo vivere in un eremitaggio costante. Avendo Giove e Saturno nel segno siete ancora più determinati nella vostra voglia di solitudine. Il segno del Capricorno è vecchio e saggio anche a vent’anni. Quest’anno con Giove e Saturno nel segno, non avveniva dal 1960, potete liberarvi. Non fate sfuggire l’amore nei mesi estivi.

Acquario

L’acquario negli ultimi mesi si è molto affaticato. Dallo scorso agosto c’è stato un po’ di stress dovuto anche alla creatività e alla disorganizzazione del segno. Si parte con un po’ di fatica ma anche con la netta consapevolezza che è necessario cambiare vita perché sta per arrivare Saturno nel segno. E’ un segno molto anarchico e rivoluzionario che quest’anno perde i freni inibitori. E in questo non ci sarà convenienza perché l’acquario non fa calcoli, i soldi non contano. Saturno è il grande giustiziere e quando entrerà nel segno verso la primavera sarà il momento di tagliare i rami secchi. L’acquario potrebbe anche incontrare una separazione. Per l’acquario il migliore amore è la grande amicizia. E’ un anno in cui le situazioni si asciugano e si organizzano. Saturno è amico dell’acquario, che li governa. E’ il segno della riservatezza, tenderà a chiudersi e a dare amicizia e affetto solo a pochi selezionati. Si salvi chi può: si eliminano le zavorre.

Pesci

Il segno vive la realtà su due piani: quello razionale e quello immaginario. Grande anno, Giove e Saturno favolevole nei primi mesi. Quando sente il richiamo della famiglia non conosce ostacoli: non siete fatti solo per lavorare, altrimenti richiate di essere infelici. Una Venere particolare tra aprile e giugno, in coppia c’è competizione. Per il lavoro ottima fine dell’anno, da settembre in poi. Darete di più agli altri: siate sempre sinceri. Spesso raccontate piccole bugie per non discutere, siate sinceri. Ricordatevi che allo sguardo di una persona nata sotto il segno dei pesci non si riesce a resistere.

