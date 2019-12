Camera del non Lavoro, Sardone: “Imbrattare albero di Natale gesto inqualificabile degli antagonisti”

“Imbrattare l’albero di Natale in piazza Duomo è un gesto inqualificabile che poteva essere commesso solo dai centri sociali. La Camera del non Lavoro, dopo lo sgombero da via Fiamma, continua a fare quello che vuole in spregio a ogni regola. Ringrazio la Digos per aver identificato questi maleducati, ora mi auguro che anche il Comune inizi ad alzare il tiro per rendere la vita difficile ad antagonisti e anarchici vari. Certo, aver inserito in giunta Limonta non va proprio nella direzione auspicabile…”.

Così Silvia Sardone, consigliere comunale ed europarlamentare della Lega. “È ora di finirla con manifestazioni non autorizzate, vetrine imbrattate, insulti contro le forze dell’ordine e contro chiunque non la pensi come loro. Capisco che per la sinistra i centri sociali rappresentino un buon bacino elettorale, però a tutto deve esserci un limite. Non si può derogare al rispetto delle leggi, tollerando continui abusi e reati come le occupazioni abusive”.