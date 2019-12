Feder “Attenzione con i giochi, stiamo formando i bambini a diventare adulti”

Quanti bambini e non solo, passano il loro tempo giocando a Fortnite. Questo diabolico gioco gratuito spinge sempre più le persone a comprare armi e vestiti di vari stili (detti skin) per essere usati dai propri avatar in battaglia. Avere queste skin, risulta essere il principale status symbol all’interno del gioco. Pensate queste skin risultano essere, per molti bambini, il regalo più richiesto a Natale…

E che succede ai bambini che si accontentano? Come mi raccontava una mamma, spesso vengono derisi e presi in giro dai propri compagni di classe che li additano come sfigati. Lo conferma anche uno studio inglese, questi bambini, vengono bullizzati e derisi come ‘poveri’.

Cari genitori i vostri figli devono essere protetti da meccanismi che prevedono di consentire ai bambini di progredire all’interno di un “gioco” spendendo denaro.

Attenzione!! Stiamo formando bambini a diventare futuri giocatori d’azzardo. #sapevatelo

Post Simone Feder Coordinatore Nazionale Movimento #NoSlot