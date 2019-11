Milano, violenza in Stazione Centrale: rapina a colpi di chiave inglese

Gli agenti della Polfer, accorsi dopo aver udito delle grida di aiuto, hanno trovato una donna riversa a terra, con la testa tutta insanguinata. Teatro della scena la Stazione centrale di Milano, più precisamente il mezzanino dal lato di piazza IV Novembre.

Dalla ricostruzione dell’accaduto, pare che due donne siano state prima aggredite da un uomo nella zona di Galleria delle Carozze e poi nel mezzanino una ragazza avrebbe colpito in testa una delle due con una chiave inglese. La donna ferita è caduta a terra sanguinante e, mentre veniva soccorsa da una guardia giurata, la sua compagna è corsa al binario 21 a chiedere aiuto negli uffici della Polfer.

I poliziotti hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti sul posto e, una volta ricostruita la vicenda, sono riusciti a catturare la responsabile della violente aggressione. Si tratta di una cittadina serba di 24 anni, che è stata accusata di aggressione e tentato omicidio e condotta nel carcere di San Vittore, dove è a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

In seguito, sempre la Polfer è intervenuta arrestando per furto aggravato in concorso due cittadine bosniache di 36 e 22 anni. Gli agenti, che si aggiravano in borghese sempre in Stazione Centrale per il loro servizio anti borseggio, hanno adocchiato due donne che seguivano in modo sospetto una cittadina straniera verso la metropolitana. Le due bosniache hanno circondato la vittima, posizionandosi davanti e dietro di lei, all’ingresso della metro. Poi, una volta a bordo della metro, la ragazza che era dietro le ha sfilato il portafogli, l’ha passato alla complice e poi, prima che si richiudesse le porta, entrambe le malviventi sono scese a terra. Alla scena avevano però assistito gli agenti in borghese, che hanno arrestato le due donne, ancora in possesso del portafogli della turista.