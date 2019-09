Concerto benefico Teatro alla Scala 6 ottobre 2019

Siamo lieti di annunciare la XXIII edizione del Concerto benefico organizzato dalla Croce Rossa di Milano, che si terrà al Teatro alla Scala il 6 ottobre 2019 alle ore 20. Quest’anno avremo il piacere di assistere a una serata esclusiva con la Lucerne Festival Orchestra, diretta dal maestro Riccardo Chailly, e la partecipazione del giovane pianista Alexander Malofeev.

Il programma è dedicato a Sergej Rachmaninov con due tra le sue più importanti composizioni: il Concerto n. 3 in re min. op. 30 per pianoforte e orchestra e la Sinfonia n. 3 in la min. op. 44. L’intero ricavato della serata andrà a sostenere tre progetti sociali e sanitari di Croce Rossa Milano a favore delle persone più vulnerabili.

– Unità di Strada: attività di supporto alle persone senza dimora, con assistenza medica, psicologica ed educativa.

– Il Sorriso: un’opportunità per chi non può accedere alle cure odontoiatriche e, senza di queste, uscire dall’emarginazione.

– Filiera della solidarietà: distribuzione di beni alimentari a cui si affianca l’offerta di un percorso per uscire dall’indigenza.

Un’occasione speciale per assistere a un prestigioso evento culturale e sostenere in modo concreto l’impegno quotidiano di Croce Rossa sul territorio milanese.

Prenota subito e partecipa a una serata di grande musica e solidarietà.

COME PARTECIPARE

Prevendita telefonica: 02 3883210

lunedì-venerdì | orari 10.00-13.00 / 14.00-17.00

Acquisto online: www.geticket.it – www.ticketone.it – www. vivaticket.it

Prezzo biglietti: da 20 a 200 euro – prevendita esclusa

Ulteriori informazioni: concertoscala@ crimilano.it