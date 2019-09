Fontana: imprenditori insistono su Autonomia, il Pd chiarisca

“Gli imprenditori lombardi sono tutti non solo stuzzicati, ma pressanti sull’autonomia”. Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, grande sponsor della riforma per un’autonomia differenziata ora impantanata in parlamento. Parlando con i cronisti a margine del forum Ambrosetti di Cernobbio, riferisce askanews, Fontana ha detto di augurarsi che il governo giallorosso possa raggiungere l’obiettivo: “Il Pd dovrà chiarire la propria posizione, se sarà difensore o avversario. A seconda di quello capiremo se ci saranno possibilità o no di farlo”, ha aggiunto Fontana. Il governatore ha rivelato di aver “sentito il ministro Boccia che a breve vuole incontrare i tre governatori: quindi aspettiamo la sua convocazione e mi aspetto che si riparta dal lavoro che abbiamo già fatto”, ha chiosato l’esponente del Carroccio.

