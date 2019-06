Promettevano agevolazioni e integrazione tariffaria. Hanno raddoppiato il biglietto in 7 anni

Dopo 50 ore di discussioni ed emendamenti la maggioranza di centrosinistra è riuscita a far approvare l’aumento delle tariffe ATM. Ora la battaglia prosegue su altri fronti.

Quale altro servizio pubblico in Europa ha raddoppiato il prezzo in 7 anni come il biglietto ATM ? Nessun . Eppure Granelli ha avuto la faccia tosta di presentare la manovra come “agevolazioni e riduzioni”….peccato che il saldo sia + 51 milioni per il Comune e altrettanti – 51 per i milanesi.

Infatti aumentano pure settimanale, carnet e mensile. È una manovra contro i ceti deboli che smentisce le politiche per incentivare l’uso dei mezzi pubblici. Non è motivata da aumenti dei costi del servizio TPL che sono stabili, tanto è vero che Atm ha registrato utili di 39 milioni nel 2017 e 19 nel 2018. Il motivo vero dell’aumento è la volontà di Sala di avere più entrate nel bilancio comunale. Infine si farà pagare ai milanesi l’allargamento della tariffa urbana ai comuni di prima fascia. Abbiamo messo a verbale un parere legale che afferma la illegittimità della delibera che promette una integrazione tariffaria che non c’e perché non sono stati siglati ancora accordi Commerciali con Trenord. La battaglia continua in altre sedi.