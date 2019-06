Incendio Torre via Cogne, al via lavori ripristino stabile MM

E’ passato più di un anno dall’incendio della casa popolare di MM, la Torre di Via Cogne 20, in cui nel febbraio 2018 morì il 13enne Haitam. Ieri mattina finalmente sono partiti i lavori di ripristino dei piani danneggiati dal rogo che era stato causato da un corto circuito.

In questi giorni è programmato l’incontro con i residenti e, secondo quanto comunica Fabio Galesi, assessore del Municipio 8, i lavori dall’ottavo piano al tredicesimo interesseranno le facciate e balconi, la ristrutturazione degli alloggi e la ristrutturazione degli ascensori e montacarichi. Verrà pure realizzato un nuovo locale spazzatura fra i complessi edilizi, con l’eliminazione degli altri locali posti nei sotterranei, fuori norma e non igienici. In seguito si passerà ai box sotterranei e agli accessi alle scale.