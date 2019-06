Mondiale femminile, Italia-Australia 2-1. Doppietta della Bonansea fa volare le azzurre

La nazionale azzurra ha battuto in rimonta l’Australia 2-1, iniziando alla grande il Mondiale in Francia. Le nostre ragazze, passate in svantaggio al 22° dopo il gol di Sam Kerr, sono riuscite a rimontare con una doppietta di Barbara Bonansea. Il 2-1 finale è stato realizzato al 95°.

L’Italia, è nel girone C con Brasile, Australia e Giamaica. Il prossimo impegno della nazionale sarà contro la Giamaica il prossimo venerdì alle 18, mentre la partita contro il Brasile si giocherà martedì 18 giugno alle 21.

Le partite dell’Italia femminile si potranno vedere su Sky, per abbonati, o in chiaro sulla Rai. In streaming, quindi, le partite delle azzurre si potranno seguire sul sito ufficiale della “Rai”, nella sezione dedicata alle dirette.

Il tabellino.

Reti: 22′ pt Kerr (A), 56′ e 95′ Bonansea (I)

AUSTRALIA (4-1-4-1): Williams 5; Carpenter 5, Polkinghorne 5.5, Kennedy 5.5, Butt 5 (83′ Knight s.v.); Van Egmond 6; Raso 5.5 (70′ Gorry s.v.), Yallop 6, Foord 5.5, Logarzo 5.5 (61′ De Vanna 5); Kerr 6.5. Ct Milicic 6

ITALIA (4-3-1-2): Giuliani 7; Bergamaschi 6 (77′ Giacinti 6), Gama 5.5, Linari 6, Guagni 6; Cernoia 6, Giugliano 6.5, Galli 6 (46′ Bertolini 6); Girelli 6; Bonansea 8, Mauro 6 (58′ Sabatino 6.5). Ct Bertolini 7

NOTE: AMMONITE: Gama (I)