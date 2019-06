Liceo Parini: imbrattato con svastiche e scritte naziste

Imbrattati con svastiche e scritte naziste i muri del liceo Parini, storico liceo classico meneghino.

Sabato notte sono state vergate scritte come “White aryanresistance”, “Duce” e altre frasi , mentre sulla strada il graffito “Parini antifascista” è stato imbrattato con una croce su “anti”.

Sullo storico giornalino ‘Zabaione’, nella pagina Facebook, scrive il direttore Davide Rossi: “Questa notte, intorno alle tre di mattina, l’attuale direttore Davide Rossi, la vicedirettrice Ceci e il direttore emerito Filippo Savio di Zabaione hanno notato che un gruppo di ragazzi stava imbrattando la strada e la facciata del nostro Liceo. Sono state chiamate le forze dell’ordine chiedendo di intervenire, ma stamattina le scritte risplendono nella strada”.

“Quella che ieri era una strada di festa – continua il direttore riferendosi ai festeggiamenti per la fine dell’anno scolastico – oggi si è trasformata in un luogo di violenza e fascismo. In mezzo alla farina rimasta, infatti, la scritta ‘Pariniantifascista’ è stata imbratta con una croce su ‘Anti’, e, come visibile nelle foto, la facciata del Liceo pullula di scritte vandaliche e di matrice fascista. È inammissibile che tali atti continuino a ripetersi davanti agli occhi tutti, nell’indifferenza totale”.

“Non ci è dato sapere – conclude Rossi – se la polizia sia intervenuta quando ormai era troppo tardi o abbia deciso di trascurare questo crimine contro la nostra Costituzione. Quello di cui però siamo certi è che i pariniani non si lasceranno intimidire davanti a tutto ciò, e continueranno in una Resistenza ora più che mai necessaria e giusta”.