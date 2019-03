Incidente alle porte di Milano: deceduto un ragazzo

Un grave incidente è avvenuto nella prima mattinata di ieri, intorno alle 5, a Cornaredo in via San Gottardo, quando un’auto si è ribaltata in zona industriale e due ragazzi sono stati catapultati fuori.

Ancora non si conoscono le dinamiche precise dell’incidente, non si sa quindi se sia stata la velocità o un malessere improvviso del guidatore. I giovani hanno riportato traumi molto gravi, a seguito dei quali uno dei due, un 29enne, è morto sul colpo, mentre l’altro, un 28enne, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Niguarda e lotta per la vita.

I carabinieri della Compagnia di Rho hanno eseguito tutti gli accertamenti per poter determinare le cause dell’incidente.