Natale in Villa Arconati

“L’atmosfera del giorno più magico dell’anno si accende nella piccola Versailles.

Domenica 16 dicembre dalle 11.00 alle 19.00, per la prima volta in assoluto, Villa Arconati-FAR spalanca i suoi portoni per il Natale: l’atmosfera unica del periodo più magico dell’anno sarà resa indimenticabile nella Villa delle meraviglie!

Caldarroste e vin brulé, frittelle e cioccolata calda, caramelle e zucchero filato.. e un caldo e accogliente Brunch di Natale. Un piccolo mercatino di Natale con produttori artigianali selezionati lombardi.

Il Natale di Villa Arconati nei secoli passati rivivrà per un giorno attraverso le atmosfere di un tempo: i nobili Signori, accomodati nelle loro sale, faranno vivere ai visitatori il Natale del Seicento, del Settecento e dell’Ottocento.

E per tutti i bambini.. Babbo Natale quest’anno sarà in visita a Villa Arconati-FAR! Nel suo lungo viaggio dal Polo Nord verso tutte le case del mondo, Babbo Natale ha bisogno di riposare per qualche ora e ha scelto l’atmosfera unica della Villa per farlo.

IL NATALE DI VILLA ARCONATI-FAR È:

Il Natale nel tempo, dagli Arconati ad oggi – PER TUTTA LA GIORNATA

Il Natale è una ricorrenza che unisce epoche e luoghi molto lontani fra loro. Storie a volte dimenticate che, però, ancora oggi sanno affascinare. Proprio come un tempo, alcune sale della villa si animeranno con gli antichi ospiti dei proprietari che qui venivano a festeggiare, mostrandoci usi e costumi passati. Un percorso animato che dal Seicento vi porterà ai giorni nostri per vedere come e in cosa è cambiato il Natale in Villa.

Lo strano caso del libro del Castellazzo – ore 11.30 e 15.30

Attività per famiglie con bambini 5-10 anni (gratuita)

Siete mai entrati in un libro? In villa Arconati-FAR si nasconde un libro davvero speciale che per un giorno vi farà entrare nelle pagine della sua storia.

Un regalo di Natale che potrete ascoltare.. anzi vedere, toccare e costruire!

BABBO NATALE ARRIVA IN VILLA – dalle ore 15

L’appuntamento davvero imperdibile per tutti i bambini sarà alle ore 15.00, perché Babbo Natale arriverà per la prima volta a Villa Arconati-FAR! Nel suo lungo viaggio dal Polo Nord verso le case di tutti i bimbi del mondo, quest’anno Babbo Natale ha deciso di venire a riposarsi nella Sala Rossa della Villa per qualche ora, quindi attende tutti i bambini e le loro famiglie per ricevere le loro letterine e fare merenda insieme.

Tutte le famiglie che vorranno vedere l’arrivo di Babbo Natale potranno aspettarlo nella Corte Nobile… chissà come giungerà alla Villa il nostro caro Babbo?

Il mercatino di Natale della Villa – PER TUTTA LA GIORNATA

Sotto il Loggiato una ventina di espositori scelti tra le migliori realtà artigianali lombarde daranno vita al piccolo Mercatino di Natale della Villa, per chi desidera portarsi a casa un pensierino di Natale che sostenga i piccoli produttori.

Anche nel Bookshop di Villa Arconati-FAR si potranno trovare tanti oggetti realizzati a mano grazie alla collaborazione con realtà artigianali e sociali del territorio, che collaborano con Fondazione Augusto Rancilio per creare prodotti unici ed esclusivi: asciugamani ricamati con il blasone delle antiche famiglie Arconati Busca, gioielli con pietre semi-preziose di ispirazione barocca, candele profumate alla liquirizia e alle spezie con decorazioni dorate e argentate, addobbi in ceramica per l’albero di Natale, marmellate, miele ed altri prodotti di agricoltura biologica.. e tanto altro, per regali di Natale esclusivi e dello spirito solidale.

Un Natale all’insegna del Gusto

BRUNCH DI NATALE – dalle 12 alle 15

Eccezionalmente per questa domenica di Natale il Brunch si sposta nella Sala Museo, vestita a festa per l’occasione della calda e accogliente atmosfera natalizia. Durante tutta la giornata il Museo ospiterà anche l’Angolo delle Golosità: caramelle, zucchero filato e tanti dolci irresistibili per grandi e piccini.

Nel pomeriggio nella Sala Rossa si potrà gustare una deliziosa merenda di Natale con bevande calde, cioccolata, fette di torta, biscotti e naturalmente i tipici dolci.. insieme a Babbo Natale! E nella Corte Nobile.. frittelle, caldarroste e vin brulé.

Le attività del Natale in Villa sono realizzate da Fondazione Augusto Rancilio in collaborazione con New Team srl, Pro Loco di Bollate, Compagnia Carlo de Cristoforis e con il sostegno dell’Associazione Vivere Castellazzo.

Il mercatino di Natale verrà realizzato grazie alla collaborazione con l’agenzia Malpensa Meetings.”