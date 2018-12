Piste di Pattinaggio a Milano – Natale 2018-2019

Come ogni anno insieme al freddo e alle atmosfere natalizie a Milano arrivano le piste di pattinaggio, che abitualmente restano aperte fino al mese di febbraio.

In città non c’è che l’imbarazzo della scelta.

Ai Giardini Indro Montanelli, nel Villaggio delle Meraviglie, gli appassionati potranno divertirsi su una pista di pattinaggio lunga 80 metri e di mille metri quadri. Aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 21:00, il giorno di Natale dalle 15:00 alle 19:00, il 24 e il 31 dicembre dalle 10:00 alle 18:00.

Davanti alla sede della giunta regionale, in piazza Città di Lombardia, la Federazione italiana Sport del Ghiaccio ha realizzato una pista coperta di ben 30 metri per 24, che resterà aperta fino al 20 gennaio. Previste anche lezioni con maestri e allenatori specializzati. Orari dalle 16:00 alle 21:00 e dalle 11:00 alle 21:30 nei giorni festivi e prefestivi. Il 24 e il 31 dicembre è aperta dalle 11:00 alle 18:00 e il giorno di Natale dalle 16:00 alle 21:30.

Il Darsena Christmas Village prevede una pista costruita parzialmente sull’acqua, animata da musica e da luci e aperta dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 21:00, nei weekend e nei giorni festivi, invece, dalle 11:00 alle 21:00. E tra una pattinata e l’altra si può passeggiare tra alle casette del mercatino, ricche di oggetti di artigianato e di dolci.

Tra i grattacieli di Gae Aulenti anche quest’anno è apparsa una pista che resterà aperta fino al 17 febbraio. Il costo è 8 euro all’ora, tutti i giorni dalle 10:00 alle 24:00 e il sabato con orario prolungato fino all’1 di notte.

In piazza Beccaria, circondata da un villaggio natalizio, una giostra ottocentesca a cavalli e una slitta trainata dalle renne di Babbo Natale, aperta una pista con orari che per tutti i giorni sono dalle 10 alle 24, fanno eccezione i giorni festivi in cui l’orario di chiusura viene prorogato alle 2.

Con lo stesso orario di apertura 10-24, è attiva anche la pista di piazza Beltrami, all’ombra del Castello Sforzesco.

Ai Bagni Misteriosi la piscina si trasforma in una pista galleggiante, dal 7 dicembre al 28 gennaio, tra corsi di pattinaggio sul ghiaccio, mercatini, laboratori per bambini e per adulti, incontri e caffè filosofici.

A Milanofiori on ice, la pista di pattinaggio del Centro Commerciale Milanofiori, musica e divertimento per adulti e bambini.

E per finire vi è la possibilità di recarsi allo stadio del ghiaccio Agorà Milano, in via dei Ciclamini, 23 dove, dal venerdì alla domenica, esistono orari di pattinaggio libero, con prezzi di ingresso a partire da 5 euro.