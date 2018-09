Accoglienza migranti, ex prefetto: “Abbiamo fatto delle porcherie”

“E’ vero che ne abbiamo fatte di porcherie, però quando le potevamo fare“: a parlare il 14 aprile 2017 è l’ex prefetto di Padova, Patrizia Impresa, in un dialogo con l’allora vice prefetto, Pasquale Aversa, sull’accoglienza dei migranti. L’ex prefetto non è indagata. La conversazione fa parte dell’ inchiesta sulla gestione dell’accoglienza in Veneto. Lei si dice amareggiata: “frasi completamente decontestualizzate”. Per il ministro dell’Interno Salvini, le responsabilità sono del Pd. Intanto, la Procura di Agrigento ha trasmesso ai pm di Palermo il fascicolo d’indagine sul ministro dell’Interno per il trattenimento dei migranti dalla Diciotti.