Treni storici, l’assessore Terzi testa il Sebino Express

Cresce facendo registrare numeri importanti il turismo su rotaia a bordo di treni d’epoca. La conferma arriva anche dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi che, questa mattina, è salita sul Sebino Express, insieme al presidente della Fondazione Ferrovie dello Stato, Mario Moretti, e al direttore della stessa Fondazione, Lugi Cantamessa, proprio per fare un bilancio di questo servizio. OCCASIONE PER ACCRESCERE ATTRATIVITÀ TURISTICA LOMBARDIA – “Il ripristino dei treni storici – ha detto Terzi – rappresenta un’occasione per accrescere l’attrattività dal punto di vista turistico della Lombardia, le cui bellezze paesaggistiche possono essere ammirate viaggiando a bordo di suggestivi convogli d’epoca che collegano Milano, con tappa a Bergamo, e Brescia al Lago d’Iseo. L’investimento di 240.000 euro della Regione ha consentito il recupero di un patrimonio storico importante, quello dei treni d’epoca, incentivando nel contempo l’afflusso di turisti sul Lago d’Iseo attraverso il Sebino Express, con la possibilità di proseguire l’itinerario turistico a bordo dei battelli del servizio navigazione”.

INIZIATIVA NON PIÙ SPORADICA – Quest’anno, inoltre, la Regione insieme a Fnm e Fondazione Fs ha deciso di strutturare questa offerta che in precedenza era solo sporadica, prevedendo appuntamenti dalla primavera alla fine di settembre. “Stiamo valutando la possibilità – ha aggiunto l’assessore – di potenziare il servizio in considerazione degli ottimi risultati raggiunti. Un tuffo nel passato, con la prospettiva di vivere un’esperienza fuori dal comune”.

QUALCHE NUMERO – In attesa dei dati ufficiali relativi al 2018, si può comunque dire che il servizio è passato dai 33.762 viaggiatori del 2016 ai 37.531 del 2017 e da 264 corse del 2016 alle 414 del 2017. Tra i percorsi italiani la linea che arriva da Milano Centrale a Palazzolo sull’Oglio e Paratico-Sarnico l’anno scorso ha contato una delle affluenze più importanti d’Italia in rapporto al numero di viaggiatori: 2214 persone per 14 corse singole. Il Sebino Express è attivo su due tratte: Milano Centrale – Paratico e Brescia – Pisogne.