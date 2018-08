Anziana ferita da rumena per rubarle un rotolo di carta igienica

E’ accaduto ieri mattina verso le 10 al Giambellino. La vittima, un’anziana di 87 anni, era appena uscita dalla parrocchia Santo Curato d’Ars in via Giambellino quando è stata colpita alle spalle da una donna che voleva sottrarle quanto teneva in mano. A scagliarsi contro di lei quando l’ha vista uscire dalla chiesa è stata una quarantaduenne rumena, che dopo averle sottratto un pacco di carta igienica che aveva appena acquistato, ha cercato di scappare. Proposito che non le è riuscito perché sulla sua strada si è parata una pattuglia della Volante impegnata in un normale giro di perlustrazione, che l’ha immediatamente bloccata e ammanettata. Gli agenti hanno quindi soccorso e rincuorato l’anziana, spaventata e lievemente ferita, fino all’arrivo di un’ambulanza del 118. Fortunatamente la vittima non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

