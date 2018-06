Dibattito aperto ma in Melchiorre Gioia il Naviglio lo vogliono chiuso

Milano 20 Giugno – Ci sono volte che ti stupisci per l’attaccamento a Milano dei suoi cittadinie e per il loro senso civico.

Ieri il primo dibattito pubblico sulla riapertura dei Navigli è stato uno di quelli : 400 persone hanno ordinatamente affollato la sala della Parrocchia di Santa Maria Goretti. Il tema era caldo: il progetto del tratto di riapertura del Naviglio da Cassina de Pomm a Via Carissimi lungo 800 metri di Via Melchiorre Gioia.

La sala é apparsa da subito molto contraria al progetto con evidenti disapprovazioni per ciò che affermavano l’Assessore Lipparini e i tecnici di Mm. A quel punto il Coordinatore del Dibattito Pubblico Andrea Pillon ha preferito suddividere la assemblea rumoreggiante in tanti tavoli.

Anche qui però, al di là di qualche eroico consigliere municipale di sinistra, a portare avanti il sogno di Beppe Sala non c’era nessuno.

Centinaia di residenti erano venuti qui, senza che vi fosse stato un grande battage pubblicitario, per esprimere la loro ferma contrarietà alla riapertura. I cosiddetti “facilitatori” del Dibattito pubblico, personale pagato dal Comune per illustrare quanto è bello riaprire i navigli, hanno battuto in ritirata.

C’era chi ha fatto in tempo a vedere la Martesana aperta fino ai primi anni 60 che paventava il ritorno di nutrie, topi e zanzare e anche il rischio esondazione.

Molti invece criticano la separazione netta che si creerà tra i due lati di Melchiorre Gioia, obbligando a fare centinaia di metri per raggiungere i ponti disponibili.

In cima alle preoccupazioni i 600 posti auto da sacrificare, il flusso di traffico che si riverserà sulle vie limitrofe e la paralisi del trasporto pubblico.

Insomma la prima tappa del dibattito pubblico sui Navigli è stata una Waterloo per il sogno di Sala. I 2/3 dei residenti della zona di Melchiorre Gioia sono contrari.