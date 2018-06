Un discorso a testa alta e schiena dritta, quello della Gelmini alla Camera nel giorno della fiducia. L’aspettativa che così fosse e dovesse essere era nell’aria, per ribadire i valori e le idee di un partito offeso e ferito da un qualunquismo che si veste di populisno becero e di convenienza. Un populismo che non è “ascoltare il popolo”, ma inebriarsi con slogan che fanno godere la pancia del popolo. E la pancia è la logica di quel vaffan..che ha cambiato la politica. Un Governo di compromessi reiterati, di mezze verità, di tanto fumo: sull’arrosto si vedrà.

“Forza Italia voterà convintamente contro la fiducia“, ha detto Mariastella Gelmini, “La nostra non sarà un’opposizione ideologica e preconcetta. Noi come opposizione non faremo sconti, ma saremo sempre in prima linea per difendere gli interessi del Paese. La campagna elettorale è finita, il tempo della propaganda, degli slogan, delle dirette su Facebook è finito“. Forza Italia è altro, chiarisce ancora L’esecutivo Conte “non è il governo scelto dagli italiani, di cui l’Italia ha bisogno, il vostro rappresenta un compromesso tra due programmi diversi…”Il nostro giudizio a valle della lettura del contratto e delle parole da lei pronunciate è severo. Siamo preoccupati, abbiamo ascoltato un discorso intriso di pauperismo e giustizialismo. Si è presentato come l’avvocato degli italiani, non vorremmo che con il suo governo gli italiani diventassero presunti colpevoli“. Lei – ha proseguito – si è presentato come il garante della realizzazione del contratto, ma la costituzione le assegna poteri ben maggiori”. Orgoglio e consapevolezza “Su come si deve stare in Europa con la schiena dritta – ha poi osservato – non accettiamo lezioni, il nostro governo è andato a casa prima di accettare il commissariamento economico“. E al capo della Lega “”Salvini è stato un abile leader della Lega, ma non è stato, come invece Berlusconi, un leader unificante del centrodestra, sta a Salvini cercare di ricomporre questa frattura“.

Per ora Salvini è guidato da un’ambizione personale che anche Maroni non approva, ma sentirsi un Demiurgo portatore assoluto della verità non è rispettoso della sensibilità degli (ex?) alleati. Un discorso chiaro che riafferma l’identità dei partiti della coalizione.