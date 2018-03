Le elezioni premiano il Centrodestra, affidano il sud ai 5 stelle e ci consegnano mesi di ingovernabilità

Milano 6 Marzo – Ci sono 3 buone notizie riguardo alle elezioni: 1. il PD ha subito una batosta pesante quanto meritata 2. la coalizione di centrodestra ha riportato la maggioranza dei consensi col 37% dei voti 3. Fontana ha stravinto le elezioni regionali della Lombardia.

Detto ciò rimangono sul tappeto giganteschi macigni:

1. Nessuno ha la maggioranza assoluta per governare. Passeranno mesi perché si possa mettere in piedi qualche soluzione. Che sarà comunque pasticciata e magari minoritaria. Si dovrà fare ricorso a tutte le liturgie previste dalla costituzione per scomodare governi tecnici, del Presidente, di decantazione etc etc. Con buona pace delle decisioni da prendere che non possono aspettare.

2. Non è bello che il paese sia diviso in 2 geograficamente. Da una parte il Nord rappresentato dal Centrodestra, dall’altra il Sud tutto conquistato dai 5 Stelle. Questo porterà ulteriori tensioni. Soprattutto non è tranquillizzante sapere che un’area con molti problemi sociali ed economici si sia affidata a una forza antisistema dal programma super assistenziale, che è l’esatto opposto di ciò che ci vuole.