“Un fuorilegge di nome Dio” spettacolo teatrale di Luca Doninelli

Milano 21 gennaio – MUSEO DIOCESANO CARLO MARIA MARTINI – 22 gennaio alle ore 21.00 – La serata è una iniziativa proposta per accompagnare la mostra dell’Adorazione dei pastori del Perugino.

A interpretare la pièce, prodotta dal Teatro degli Incamminati, sarà Maurizio Donadoni accompagnato dal canto di Francesca Della Monica e dalle musiche dal vivo di Giammario Conti. La rappresentazione ruota attorno al sogno di san Giuseppe, durante il quale un angelo gli apparve in sonno e, secondo il racconto che ne fece l’evangelista Matteo, gli disse “Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa; perché, certo, ciò che è stato generato in lei viene dallo Spirito Santo, ma ella [ti] partorirà un figlio e tu gli darai il nome di Gesù, perché sarà lui a salvare il suo popolo dai suoi peccati”. Dio ha suggerito al suo popolo delle leggi per una giusta vita. Le ha scritte sulla pietra perché potessero durare nel tempo. Ma ad un certo punto ha sentito la necessità di oltrepassarle, di rompere i loro argini per insegnare che il suo amore non ha confini. Da questo fatto, Luca Doninelli prende lo spunto per raccontare Giuseppe, il “giusto d’Israele”. Egli, per la sua appartenenza al popolo d’Israele, sa che quando Dio prende l’iniziativa è sempre inaspettato, imprevisto e imprevedibile. A parlare in scena non sarà Giuseppe, che nel Vangelo non parla mai, ma Gabriele, l’arcangelo che ha avuto la possibilità di porgere il suo annuncio per il fatto che quella notte Giuseppe, nonostante tutto, prese tranquillamente sonno.

Il biglietto per lo spettacolo (€ 8,00) consente di visitare la mostra dell’Adorazione dei pastori del Perugino, nuovo appuntamento con il Capolavoro per Milano. Il dipinto, una tavola di grandi dimensioni (263×147 cm), proveniente dalla Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia, è il capolavoro indiscusso della maturità di Pietro Vannucci, detto il Perugino (Città della Pieve, Perugia 1448/50 – Fontignano, Perugia, 1523) e fa parte di un polittico eseguito per la chiesa di sant’Agostino a Perugia, su commissione dei frati agostiniani nel 1502.

Orari: da martedì a domenica dalle 10 alle 18. Chiuso lunedì (eccetto festivi)

Biglietti (Museo Diocesano + Museo di Sant’Eustorgio e Cappella Portinari)

Intero: 8 euro | Ridotto individuale: 6 euro | Ridotto gruppi adulti (parrocchie incluse, almeno 15 persone): 6 euro | Ridotto scuole e oratori: 4 euro

Informazioni: tel. 02.89420019; 02 89402671; info.biglietteria@museodiocesano.it