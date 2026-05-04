Mancati lavori e debiti: niente padel in viale Liguria, il Comune revoca la concessione

Dopo anni di attesa, le strutture previste dal progetto di riqualificazione non sono mai state costruite.

Si conclude con un nulla di fatto la vicenda del centro sportivo di viale Liguria a Cologno Monzese, nell’hinterland milanese. L’area, storica sede della società calcistica Pro Cologno, resta incompiuta: l’amministrazione comunale ha infatti deciso di rescindere ufficialmente la concessione al gruppo di imprese che si era aggiudicato il bando per il rilancio dell’impianto nel 2021.

Promesse non mantenute

Il piano di intervento originale era ambizioso: prevedeva l’abbattimento dei vecchi spogliatoi, del bar e della biglietteria per far posto a una moderna palestra e a diversi campi da padel. Tuttavia, a distanza di quattro anni dall’assegnazione, il cantiere è rimasto fermo. L’unica parte del progetto effettivamente portata a termine è stata la realizzazione del parcheggio esterno, lasciando il resto della struttura in uno stato di abbandono.

Mancati pagamenti e contenzioso

Oltre al blocco dei lavori, pesano sulla decisione del Comune anche ragioni economiche. Secondo quanto riportato dagli uffici municipali, i concessionari non avrebbero mai versato i canoni d’affitto pattuiti dal 2021 a oggi, accumulando un debito che sfiora i 6.000 euro. Di fronte a queste inadempienze contrattuali, la giunta ha interrotto il rapporto e proceduto all’incasso della fideiussione a titolo di risarcimento.