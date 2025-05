Il commento di Luciano: anticipi della 35a giornata di serie A

Buona domenica ai lettori, 5 gli anticipi tra venerdì e ieri, tra cui la sfida scudetto a distanza tra Napoli e Inter, conclusa con un nulla di fatto visti i risultati praticamente identici, con rispettive vittorie, a Lecce e a S.Siro contro il Verona.

Nulla di fatto nemmeno nel primo degli anticipi tra Torino e Venezia.

Torino-Venezia 1-1

Termina sul pareggio lo scontro tra i granata ,e i lagunari, frutto delle reti di Kike Pérez e Vlasic. Con questo risultato i lagunari rimangono in lotta per la salvezza mentre il Torino rimane in una posizione mediocre di metà classifica.

Lecce-Napoli 0-1

La squadra di Conte soffre, ma torna dal Via del Mare con un successo pesantissimo in ottica titolo: a decidere il match è una rete su punizione di Raspadori al minuto 24′. In apertura annullato un gol a Lukaku per fuorigioco, proteste dei salentini per un presunto tocco di braccio in area di Spinazzola poco prima dell’intervallo.

Cagliari-Udinese 1-2

Partita molto combattuta, l’Udinese di Runjaic torna ai tre punti dopo sette gare consecutive senza vincere. Sconfitto in casa il Cagliari, che, avendo un buon margine di vantaggio (7 punti) sulla zona retrocessione, rischia comunque molto poco. Apre le marcature Zarraga, a cui risponde il solito Zortea. Ci pensa Kristensen, su calcio d’angolo, a deciderla.

Parma-Como 0-1

Un gol da neoentrato di Strefezza sbanca il Tardini al 79′, e il Como conquista una storica vittoria sul Parma. La squadra guidata da Fabregas sale a cinque successi di fila (record in Serie A per il club lombardo) e scavalca il Torino nella metà sinistra della classifica. Padroni di casa sciuponi, primo ko tra le proprie mura nella gestione Chivu: la salvezza non è ancora ipotecata.

Inter-H.Verona 1-0

Inzaghi ha già la testa a martedì e alla sfida decisiva con il Barcellona. Nessun dubbio, quindi, sullo scopo di una formazione diversa per 10/11 rispetto a quella che aveva pareggiato 3-3 allo stadio del Monjuic, ma i nerazzurri superano ugualmente di misura l’Hellas a San Siro: decisivo un rigore trasformato da Asllani al 9′. Il successo consente alla squadra di Inzaghi (squalificato, in panchina c’era il vice Farris) di tenere vivo il discorso scudetto a tre giornate dal termine.

Oggi altre 4 partite: Empoli-Lazio, Monza-Atalanta, Roma-Fiorentina e Bologna-Juventus, mentre in posticipo giocheranno domani sera Genoa e Milan. Mentre in settimana, esattamente martedì, l’attenzione generale sarà inevitabilmente catturata dalla supersfida di San Siro tra Inter e Barcellona, che si giocheranno l’accesso alla finale di Monaco dopo il pirotecnico pareggio del primo match.

Campionato in dirittura d’arrivo ormai alla 36a giornata, calcio d’inizio venerdì con un importante duello tra Milan e Bologna, soprattutto per i rossoblu, che in chiave qualificazioni in Europa o Champions L. affrontano oggi al D’Allara la Juventus, distante un solo punto in classifica, in una quarta posizione a cui i ragazzi di Italianoambiscono legittimamente e vorrebbero conquistare a spese di Tudor & C.

E’ tutto per gli anticipi, buon pomeriggio e buon tifo a tutti con le partite di oggi.