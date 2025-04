Il commento di Luciano: 32a giornata di serie A

Buongiorno ai lettori, stasera la conclusione della 32a giornata, con la partita che al Napoli, di fronte all’Empoli, potrebbe consentire di ristabilire la distanza di 3 punti dall’Inter. Può però trovarsi a giocare con un Empoli diverso da quello battuto dal Bologna in coppa Italia, ma comunque di livello inferiore, starà a Conte e i suoi non sottovalutarlo. Ieri intanto si sono giocate altre 5 partite, a partire dalle 12,30 a Bergamo:

Atalanta-Bologna 2-0

La Dea risorge in casa, dopo lungo letargo durato mesi, non vinceva infatti al Gewiss Stadium da Novembre. Ora riemerge dalle nebbie anche societarie, almeno nell’occasione, e trova niente di meglio che farlo contro una delle squadre più in forma del campionato, il Bologna di Italiano. Un robusto sciroppo, dopo troppo tossire, con tre ko di fila senza segnare, e la formazione di Gasperini regola i rossoblu in un tempo, e conquista l’importantissimo spareggio Champions. 2-0 al Gewiss Stadium, dove la Dea non aveva ancora vinto nel 2025, e 3° posto difeso ma soprattutto +4 sui rossoblù, ora quinti dietro alla Juve. Retegui grande protagonista: gol e assist per il raddoppio.

Fiorentina-Parma 0-0

La trasferta slovena toglie energie alla Fiorentina. De Gea para, Kean spreca, i viola colgono un punto in casa contro il Parma, con una prestazione opaca, e perdono l’occasione di avvicinare le rivali per l’Europa, impegnate in scontri diretti. 4° posto più lontano: -6 dalla Juve. Chivu mette un altro mattoncino per la salvezza.

Verona-Genoa 0-0

La squadra di Zanetti e quella di Vieira si dividono un pareggio bianco che, classifica alla mano, avvicina entrambe alla salvezza. Veneti più pericolosi, soprattutto con Mosquera, mentre Montipò non viene praticamente mai impegnato.

Como-Torino 1-0

Il Como afferra la salvezza con una pesante vittoria di misura sul Torino, che spinge la band di Fabregas a 36 punti. A decidere la sfida, l’incornata vincente di Douvikas al 38′, su assist dell’ex di turno Vojvoda. Nel finale, però, i granata di Vanoli (che resta decima a quota 40) recriminano per una rete annullata a Ilic al minuto 92.

Lazio-Roma 1-1

Pari finale, con Soulé che risponde al vantaggio iniziale di Romagnoli. Molto meglio la Lazio con le diverse occasioni create dalla squadra di Baroni, ma Svilar para ogni cosa e tiene in piedi la Roma, che pareggia con l’argentino. Chi gode, però, è la Juventus che sale al 4° posto a +1 sul Bologna, +3 sulla Lazio e +5 sulla Roma.

È tutto per la domenica, oggi in serata quella che potrebbe essere l’impronta decisiva per lo scudetto, o la conferma che tutto rimane ancora in gioco tra le due rimaste a contendersi il tricolore. Il Napoli ha una sola carta in mano per non perdere di vista l’Inter, ed è la vittoria con l’Empoli. Il pronostico è ovviamente dalla sua parte, vedremo se sarà sufficiente.

Per ora l’Inter è immersa in tutt’altro pensiero, quello che l’attende mercoledì a S.Siro per il ritorno dei quarti di Champions con il Bayern, battuto in Germania nel primo round. Riuscirà Inzaghi a teleguidare la sua truppa contro le “Sturmtruppen” di Monaco, e ad approdare in semifinale? L’Italia, forse non tutta ma una parte, gli augura di si…

Arrivederci al prossimo turno!