Rock Targato Italia: 35ª Edizione – Finali Nazionali a Milano, 1-3 novembre

La trentacinquesima edizione di Rock Targato Italia arriva alla sua fase conclusiva con le Finali Nazionali, che si terranno l’1 e il 2 novembre 2024 per le band in gara e il 3 novembre con ospiti d’eccezione presso il leggendario Rock’n’Roll Milano. Tre serate di musica, energia e nuove proposte, con undici band finaliste selezionate da tutta Italia, pronte a esibirsi per conquistare l’ambito premioLe serate saranno condotte dal giornalista e conduttore radiofonico Alex Pierro, noto critico musicale e collaboratore di Radio Lombardia e Jam TV.

Giuria d’Eccellenza

Le performance saranno valutate da una giuria di esperti del settore composta da:

– Claudio Formisano (Presidente CoFim)

– Paolo Pelizza (docente alla Scuola del Cinema Milano)

– Alex Pierro (critico musicale e conduttore radiofonico su Radio Lombardia e Jam TV)

– Mauro Paoluzzi (compositore e produttore musicale)

– Mimmo Paganelli (storico direttore artistico EMI)

– Patrizia Cirulli (cantautrice)

– Roberto Bonfanti (musicista e scrittore)

I PREMI

Questa edizione di Rock Targato Italia offre diversi riconoscimenti dedicati agli artisti in gara, per sostenere il loro percorso musicale e la loro crescita artistica:

Gran Premio Rock Targato Italia

L’artista vincitore riceverà un’importante promozione a livello nazionale del proprio progetto discografico e la partecipazione alla playlist di Rock Targato Italia, in uscita a Natale.

Premio Stefano Ronzani

Dedicato alla memoria di Stefano Ronzani, giornalista e direttore artistico della manifestazione, questo premio speciale andrà all’artista che propone un progetto particolarmente ricercato e sperimentale.

Premio Speciale Città di Milano (del Pubblico)

Questo premio, assegnato dall’audience presente, offrirà all’artista la possibilità di pubblicare un brano inedito nella Playlist di Rock Targato Italia Natale 2024.

Premio Playlist Rock Targato Italia

La compilation digitale, promossa a livello nazionale dall’etichetta Terzo Millennio, sarà diffusa su stampa, tv, radio e nuovi media, offrendo una straordinaria opportunità di visibilità e comunicazione.

3 Novembre – Serata Speciale dedicata al Rock Italiano

Dopo le esibizioni delle band finaliste l’1 e il 2 novembre, il 3 novembre sarà dedicato agli ospiti speciali: Amplifire, Analogic e Deshedus Project. Tre artisti che porteranno sul palco la forza e l’innovazione del rock progressive, del tecnopop e dell’indie contemporaneo.

Programma

1 Novembre

3D3

Blumele

Dorian O.A.

Complesso del Brodo

Estetica Profana

2 Novembre

Keblema

Rising Top

Il caso guevara

Mazyopera

Crossover

Ephemeral

3 Novembre – Serata Speciale con Ospiti

Deshedus

Analogic

Amplifire

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica dal vivo, le finali di Rock Targato Italia rappresentano una piattaforma fondamentale per le band emergenti e una straordinaria opportunità per il pubblico di scoprire i nuovi protagonisti della scena rock nazionale.