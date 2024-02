Il Tour 2024 dello show diretto e coreografato dal geniale Daniel Ezralov, in collaborazione con la moglie Arabella Holzborg è partito da Trieste il 14 febbraio e attraverserà l’Italia fino alla rappresentazione finale del 19 marzo a Bologna (in coda tutte le date).

L’edizione del 2024 dello spettacolo è stata completamente rinnovata nel cast che Ezralov ha selezionato scegliendo fra i giovani e talentuosi ballerini del talent Amici di Maria De Filippi.

OPEN nasce a Los Angeles nel 2012 e debutta per la prima volta a Civitanova Marche nel novembre dello stesso anno per poi proseguire la tournée nei principali teatri italiani fino al 2014. Nel 2016 debutta negli Stati Uniti. Torna in scena, sempre applauditissimo, più volte fino alla scorsa edizione del 2021 quando nuovamente viene accolto con grande entusiasmo sui palcoscenici italiani fra i quali quello prestigioso del Teatro Arcimboldi di Milano.

Lo spettacolo è unico nel concept, Ezralov contamina la danza classica con quella contemporanea e con altre arti di intrattenimento multimediali, mettendo sempre al centro l’uomo, la sua emotività e i tanti sentimenti della vita. Uno show dell’anima, reso possibile e coinvolgente dalla grande bravura tecnica dei ballerini sulla scena che veicolano in maniera impeccabile il messaggio dell’autore che è un inno alla gioia, alla vita, all’arte e alla creatività.

I ballerini sono: Klaudia Pepa,Samuelino Antinelli, Claudia Bentrovato, Oliviero Bifulco, Miguel Chavez, Mimmina Ciccarelli, Rosa Di Grazia e Christian Stefanelli.

Queste le date:

14 febbraio: Trieste, Politeama Il Rossetti

16-17 febbraio: Ferrara, Teatro Comunale

20 febbraio: Torino, Teatro Colosseo

dal 22 al 25 febbraio: Milano, Teatro Arcimboldi

dal 27 febbraio al 3 marzo: Roma, Teatro Olimpico

4 marzo: Assisi (PG), Teatro Lyrick

7 marzo: Mantova, Teatro Sociale

11 marzo: Bari, Teatro Team

12 marzo: Pescara, Teatro Massimo

14 marzo: Piacenza, Teatro Politeama

15 marzo: Genova, Politeama Genovese

16 marzo: Voghera (PV), Teatro Valentino Garavani

17 marzo: Varese, Teatro di Varese

19 marzo: Bologna, Teatro Celebrazioni

Per vedere OPEN al TAM – TEATRO ARCIMBOLDI MILANO

INFOLINE: MAIL: BOXOFFICE@TEATROARCIMBOLDI.IT

WEBSITE: WWW.TEATROARCIMBOLDI.IT

FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/TEATROARCIMBOLDIMILANO

INSTAGRAM: WWW.INSTAGRAM.COM/TEATROARCIMBOLDIMILANO

Biglietteria: Da Lunedì a Venerdì aalle 14 alle 18