Sala: stanga i diesel privati ma fa circolare 350 bus Euro 3 di Atm

Mentre Sala si ostina a non cambiare Area B, aumenta il malcontento e si scoprono sempre nuove contraddizioni. Da una parte le firme alle varie petizioni hanno toccato oggi quota 6000, mentre dall’altra saltano fuori nuove ingiustizie verso i cittadini.

E’ emerso ad esempio che ATM fa viaggiare per ore e ore nel traffico di Milano e all’interno di Area B 350 bus Euro 3 Diesel e altrettanti Euro 5 diesel. La giustificazione ufficiale è che gli Euro 3 Diesel sono muniti di Fap, filtro antiparticolato. Basta intervistare qualsiasi autista ATM per sapere che il filtro per azionarsi ed essere efficace ha bisogno di una andatura uniforme e abbastanza sostenuta. I bus in città invece fanno accelera e frena e quindi scaricano i loro fumi per ore e ore dentro la città. E però, a differenza delle auto private che magari viaggiano solo 15 minuti al giorno, possono circolare grazie a una deroga firmata Sala. E non sono gli unici: anche un centinaio di mezzi AMSA sono euro 5 diesel e diverse auto della Polizia Locale.

Sala insomma tira dritto contro ogni richiesta di deroga per i privati cittadini ma poi il Comune chiude un occhio per i suoi mezzi. Si pretende dai privati cittadini quel rinnovo del parco auto che il Comune non riesce a effettuare al proprio interno.

Sala fa misure ideologiche più che scientifiche e la guerra è solo alle auto e non all’inquinamento. Basti pensare che il gruppo A2A, dj cui il Comune è maggiore azionista ha riacceso 2 centrali a carbone, in Sicilia e Friuli. Ma a Milano il Sindaco continua fare il green fregandosene dei disagi per cittadini e imprese.